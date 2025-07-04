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Карапетян подал в суд на армянских депутатов за клевету

Предприниматель Самвел Карапетян подал исковое заявление в суд на депутатов Национального Собрания Армении Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, представляющих фракцию «Гражданский договор».

Предприниматель Самвел Карапетян подал исковое заявление в суд на депутатов Национального Собрания Армении Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, представляющих фракцию «Гражданский договор». Основанием для обращения, как информирует правовой портал datalex.am, послужило обвинение в распространении клеветнических сведений.

Карапетян настаивает на публичных извинениях от парламентариев и официальном опровержении утверждений о его мнимых связях с Федеральной службой безопасности России, а также о якобы незаконной хозяйственной деятельности. В качестве формы опровержения бизнесменом предложен конкретный текст, который должен признать распространенную информацию ложной и порочащей его честь.

Коммерсант также требует взыскать с каждого из ответчиков по 9 миллионов армянских драмов (приблизительно 24 тысячи долларов США — прим. ред.) в качестве возмещения морального вреда, причиненного оскорбительными высказываниями, а также компенсировать расходы, связанные с судопроизводством. Ранее в отношении Карапетяна уже выдвигались обвинения на родине, последовавшие за его публичным заявлением о поддержке Армянской Апостольской Церкви.

Ранее предприниматель отверг все обвинения и выступил с критикой действий властей Армении. Подобная позиция вызвала неодобрение со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Основанный Самвелом Карапетяном благотворительный фонд «Ташир» ведет масштабную инвестиционную деятельность на территории Армении, направляя средства на сохранение исторического наследия, развитие здравоохранения, поддержку спорта и культуры, а также реализацию социально значимых инициатив.

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