Дочь Дональда Трампа впервые показала своего маленького сына Александра

Дочь американского лидера Дональда Трампа, Тиффани Трамп, впервые поделилась снимками своего сына, который родился 15 мая 2025 года.
Девушка опубликовала фотографии в Instagram*, на них она и ее супруг, Майкл Булос, держат новорождённого и улыбаются ему. Есть также отдельный снимок, где малыш запечатлен крупным планом.
«Любовь всей нашей жизни», — подписала снимки Тиффани.
Пользователи поздравили молодых родителей и написали, что ребенок очень красивый и милый.
Напомним, Александр Трамп Булос появился на свет, когда президент отправился в турне по Ближнему Востоку. На следующий день после рождения внука Трамп вернулся в США, чтобы увидеть ребенка. Александр — 11 внук американского лидера.
Ранее внучка певца Иосифа Кобзона призналась, что родила первенца.
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