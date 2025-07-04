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Дочь Дональда Трампа впервые показала своего маленького сына Александра

Александр — 11 внук президента США.

Дочь американского лидера Дональда Трампа, Тиффани Трамп, впервые поделилась снимками своего сына, который родился 15 мая 2025 года.

Девушка опубликовала фотографии в Instagram*, на них она и ее супруг, Майкл Булос, держат новорождённого и улыбаются ему. Есть также отдельный снимок, где малыш запечатлен крупным планом.

«Любовь всей нашей жизни», — подписала снимки Тиффани.

Пользователи поздравили молодых родителей и написали, что ребенок очень красивый и милый.

Напомним, Александр Трамп Булос появился на свет, когда президент отправился в турне по Ближнему Востоку. На следующий день после рождения внука Трамп вернулся в США, чтобы увидеть ребенка. Александр — 11 внук американского лидера.

Ранее внучка певца Иосифа Кобзона призналась, что родила первенца.

*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

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