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На Украине погиб молодой эстонский наёмник, не продержавшийся и полугода на фронте

В Харьковской области 25 июня погиб 25-летний эстонец Ало Клаассепп, который в начале 2025 года примкнул к ВСУ. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на украинских военных.

Источник: Life.ru

«Двадцатипятилетний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области», — сказано в публикации.

Клаассепп служил в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, сформированной на базе бойцов полка «Азов»*. Кстати, у ВС РФ на счету уже по меньшей мере пять ликвидированных эстонских наёмников.

Так и останется его тело лежать в земле на поле боя, ведь ВСУ даже раненых наёмников перестали вывозить с передовой. Особенно много трупов среди колумбийских наймитов. В связи с этим некоторые иностранные государства требуют от Киева хоронить их людей, а не бросать гнить заживо.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.