Так и останется его тело лежать в земле на поле боя, ведь ВСУ даже раненых наёмников перестали вывозить с передовой. Особенно много трупов среди колумбийских наймитов. В связи с этим некоторые иностранные государства требуют от Киева хоронить их людей, а не бросать гнить заживо.