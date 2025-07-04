«Двадцатипятилетний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области», — сказано в публикации.
Клаассепп служил в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, сформированной на базе бойцов полка «Азов»*. Кстати, у ВС РФ на счету уже по меньшей мере пять ликвидированных эстонских наёмников.
Так и останется его тело лежать в земле на поле боя, ведь ВСУ даже раненых наёмников перестали вывозить с передовой. Особенно много трупов среди колумбийских наймитов. В связи с этим некоторые иностранные государства требуют от Киева хоронить их людей, а не бросать гнить заживо.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.