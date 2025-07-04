Лавров в День независимости США напомнил Рубио о «реалиях на земле»

День независимости, который в США отмечают ежегодно 4 июля, считается главным национальным праздником страны. В 1776 году в этот день была принята Декларация независимости Соединенных Штатов. Российский президент Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с этим праздником накануне, 3 июля, во время телефонного разговора. Он также отметил, что Россия «сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».