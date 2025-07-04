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Стало известно о ликвидации эстонского наемника на Украине

Стало известно о ликвидации в Харьковской области эстонского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, пишет газета Postimees со ссылкой на украинских военных.

Стало известно о ликвидации в Харьковской области эстонского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, пишет газета Postimees со ссылкой на украинских военных.

«На Украине погиб пятый эстонец, воевавший там в качестве добровольца против российских войск», — поделились подробностями авторы публикации.

Минобороны России не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а военнослужащие ВС РФ продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью говорили о том, что бойцы ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боевых действиях минимален, поскольку интенсивность конфликта несравнима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников на линию боевого соприкосновения. Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров не исключал, что некоторые страны отправляют на украинскую территорию своих кадровых военнослужащих под видом наемников.

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