Трампу разрешили депортировать мигрантов в беднейшую страну мира

Верховный суд США разрешил депортацию восьми человек в Южный Судан. Суд отменил решение, позволявшее мигрантам обжаловать высылку в страны, где им может угрожать опасность.
Верховный суд разрешил администрации Трампа депортировать восьмерых мужчин, которые в течение нескольких недель содержались на американской военной базе в Джибути, в охваченный войной Южный Судан, страну, где почти ни у кого из них нет связей.
Большинство мужчин из таких стран, как Вьетнам, Южная Корея, Мексика, Лаос, Куба и Мьянма, пишет The Guardian. Только один из них — из Южного Судана.
Постановление Верховного суда в четверг было принято после того, как консервативное большинство в суде в прошлом месяце решило, что иммиграционные чиновники могут быстро депортировать людей в страны, с которыми они не имеют никакого отношения. Этот приказ приостановил действие ранее вынесенного окружным судьей решения о том, что иммигрантам, отправляемым в третьи страны, сначала должна быть предоставлена возможность доказать, что в случае их отправки туда они столкнутся с пытками, преследованием или смертью.
Трина Реалмуто, адвокат восьми человек и исполнительный директор Национального альянса по иммиграционным спорам, заявила, что восемь человек могут «столкнуться с опасными условиями и, возможно, с немедленным задержанием по прибытии».
Два судьи-либерала — Соня Сотомайор и Кетанджи Браун Джексон — выразили несогласие, заявив, что это решение придает правительству особый статус. «Что конкретно хочет сделать правительство, так это отправить восемь неграждан, которых оно незаконно вывезло из Соединенных Штатов, из Джибути в Южный Судан, где они будут переданы местным властям без учета вероятности того, что им грозят пытки или смерть», — утверждает Сотомайор.
«Сегодняшний приказ разъясняет только одно: другие стороны в судебном процессе должны следовать правилам, но администрация подключила Верховный суд к быстрому набору», — добавила она.
Администрация Трампа добивается заключения соглашений с различными странами, чтобы принять депортированных, которых правительство США не может быстро отправить обратно на родину, отмечает The Guardian.
Все восемь человек, ожидающих депортации в Южный Судан, были осуждены за серьезные преступления, что администрация Трампа подчеркнула, оправдывая их изгнание. Многие из них либо закончили отбывать наказание, либо были близки к этому, и имели «приказы о высылке», предписывающие им покинуть США.
Некоторые, как, например, Туан Тхань Фан, который ребенком приехал в Соединенные Штаты из Вьетнама и в 18 лет был осужден за убийство человека в ходе бандитской разборки, уже планировали вернуться на родину после отбытия наказания.
Вместо этого правительство США сначала сообщило этим людям, что они будут депортированы в Южный Судан, и у них потребовали подписать документы, подтверждающие их депортацию. Они отказались, и их дело было рассмотрено судьей Брайаном Мерфи из округа Массачусетс, который постановил, что правительство должно предоставить «письменное уведомление» любому иммигранту, которому грозит депортация в третью страну, и предоставить им возможность высказать «обоснованные опасения» по поводу пыток.
Вместо этого мужчинам сказали, что их депортируют в Южный Судан. Правительство не предоставило Мерфи немедленной информации о том, где находятся эти люди и куда их направляют. В конце концов, их самолет приземлился в Кэмп-Лемонье, американской военной базе в Джибути.
Сотрудники иммиграционной и таможенной службы (Ice) работали по 12 часов в смену, охраняя задержанных. В заявлении, сделанном под присягой в суде, чиновник рассказал о болезнях задержанных и правительственных агентов, неадекватном медицинском обслуживании, риске заражения малярией и беспокойстве по поводу нападений боевиков в Йемене.
В мае администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой вмешаться и разрешить правительству депортировать этих людей в Южный Судан. Они добивались заключения соглашений с несколькими странами о размещении иммигрантов, если власти не смогут быстро отправить их обратно на родину.