Трампу разрешили депортировать мигрантов в беднейшую страну мира

Постановление Верховного суда в четверг было принято после того, как консервативное большинство в суде в прошлом месяце решило, что иммиграционные чиновники могут быстро депортировать людей в страны, с которыми они не имеют никакого отношения. Этот приказ приостановил действие ранее вынесенного окружным судьей решения о том, что иммигрантам, отправляемым в третьи страны, сначала должна быть предоставлена возможность доказать, что в случае их отправки туда они столкнутся с пытками, преследованием или смертью.