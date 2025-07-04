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На Западе заявили о безвыходном положении Трампа после разговора с Путиным

Президент РФ Владимир Путин поставил главу американского государства Дональда Трампа в безвыходное положение во время разговора по телефону.

Президент РФ Владимир Путин поставил главу американского государства Дональда Трампа в безвыходное положение во время разговора по телефону. Соответствующее заявление в эфире телеканала Sky News Australia сделал австралийский аналитик Майкл Уэр.

Во время разговора Путин не стал идти на поводу Трампа, что поставило хозяина Белого дома в безвыходное положение, поделился своей точкой зрения эксперт. Специалист указал на то, что даже лояльный американскому лидеру телеканал Fox News признал его неудачу. По мнению Уэра, это свидетельствует об укреплении позиции Российской Федерации на будущих переговорах по теме Украины.

«Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», — резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон продолжает передавать военную помощь Киеву.

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