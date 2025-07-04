На Западе заявили о безвыходном положении Трампа после разговора с Путиным

Во время разговора Путин не стал идти на поводу Трампа, что поставило хозяина Белого дома в безвыходное положение, поделился своей точкой зрения эксперт. Специалист указал на то, что даже лояльный американскому лидеру телеканал Fox News признал его неудачу. По мнению Уэра, это свидетельствует об укреплении позиции Российской Федерации на будущих переговорах по теме Украины.