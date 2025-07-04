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«ПВО перегружена»: В подполье раскрыли подробности массированного удара ВС РФ по Киеву

ВС РФ нанесли удары по складам и средствам противовоздушной обороны в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Киевская область Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», — приводит его слова РИА «Новости».

Также ВС РФ поразили эшелоны, ремонтные базы и технику ВСУ в Днепропетровской области и склады в Черкасской.

Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу на территории Украины была объявлена общегосударственная воздушная тревога. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали в Павлограде и Киеве. В результате атак в столице повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. В отдельных районах зафиксировано превышение допустимых норм загрязнения воздуха. По словам военкоров, ВС РФ применили 500 БПЛА, шесть баллистических ракет «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и одну «Кинжал».

Российские вооружённые силы наносят высокоточные удары с воздуха, моря и суши, а также используют беспилотные летательные аппараты, целясь исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти действия являются ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре.

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