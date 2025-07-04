Стало известно, как Путин поставил Трампа в безвыходное положение: «Счет 1:0 в пользу России»

В частности, Путин заявил Трампу, что теми или иными путями, но Москва достигнет поставленных целей спецоперации. Он также заверил своего американского коллегу в том, что российская сторона готова продолжать контакты в Стамбуле. Конкретные даты пока не обсуждали, однако главы государства договорились, что переговоры останутся двухсторонними, Вашингтон участвовать в них не будет.