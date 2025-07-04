Стало известно, как Путин поставил Трампа в безвыходное положение: «Счет 1:0 в пользу России»

Президент России Владимир Путин поставил президента США Дональда Трампа в безвыходное положение в ходе недавнего телефонного разговора и обсуждения ситуации на Украине. Такое мнение высказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр.
«То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», — сказал эксперт в эфире телеканала Sky News Australia.
Уэр обратил внимание, что даже лояльный американскому лидеру канал Fox News признал его неудачу, а это говорит об укреплении позиции Москвы на будущих переговорах по украинскому вопросу.
«Так что можно сказать, что в разговоре с Путиным счет был 1:0 в пользу России», — подвел австралийский аналитик итоги телефонных переговоров американского и российского лидеров.
Напомним, глава Белого дома по итогам беседы с российским президентом признался, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины. Комментируя возможные подвижки в урегулировании украинского кризиса, Трамп отметил, что никакого прогресса он не достиг.
Телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись в минувший четверг, 3 июля. Президенты России и США созвонились в пятый раз за полгода и беседовали примерно час. Подробностями о переговорах поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
В частности, Путин заявил Трампу, что теми или иными путями, но Москва достигнет поставленных целей спецоперации. Он также заверил своего американского коллегу в том, что российская сторона готова продолжать контакты в Стамбуле. Конкретные даты пока не обсуждали, однако главы государства договорились, что переговоры останутся двухсторонними, Вашингтон участвовать в них не будет.
Накануне этого телефонного разговора появилось сообщение, что Вашингтон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов в Киев. В список вошли десятки перехватчиков Patriot, свыше 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger. Как сообщает американская газета Politico, Пентагон старается не допустить критического истощения арсеналов из-за сокращения собственных запасов.
Тем временем, британский журнал The Economist заявляет, что президент США ослабил военную поддержку Украине из-за неприязни к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.