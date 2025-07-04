Военэксперт оценил значение удара российских войск по ТЦК в Полтаве

Собеседник издания обратил внимание на то, что ТЦК представляет собой центр, в котором есть сведения о населении, паспортные данные и другая информация, а для того, чтобы обновить данные, необходимо принести справки и новые документы. По словам Леонкова, многие украинцы повелись на это и принесли медицинские справки, обновив данные о себе, а ТЦК, в свою очередь, занимается тем, что отлавливает таких людей и отправляет их на убой, «обнуляя» население.