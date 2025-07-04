Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru высказал мнение, что украинцы получили «спасательный круг» от российских войск после удара по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) в Полтаве.
Собеседник издания обратил внимание на то, что ТЦК представляет собой центр, в котором есть сведения о населении, паспортные данные и другая информация, а для того, чтобы обновить данные, необходимо принести справки и новые документы. По словам Леонкова, многие украинцы повелись на это и принесли медицинские справки, обновив данные о себе, а ТЦК, в свою очередь, занимается тем, что отлавливает таких людей и отправляет их на убой, «обнуляя» население.
Эксперт утверждает, что Россия фактически спасла таких украинцев, которым военкоматы уготовили смерть на передовой в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом собеседник издания подчеркнул, что нужно понимать, что после освобождения Полтавы российской стороне придется работать с мужским населением и выяснять, кто из них участвовал в боевых действиях по убеждениям, а кто оказался там случайно.
С одной стороны, как заметил Леонков, Россия облегчает участь этих людей, а с другой — в будущем усложняет себе же задачу, ведь для верификации их личностей, выяснения, не являлись ли они сторонниками киевского неонацистского режима, не воевали ли в нацбатах, не совершали ли военные преступления, пригодятся те самые данные ТЦК.
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