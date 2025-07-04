«Саммит Молдова-ЕС в Кишиневе — это пиар-акция PAS и Санду»: С молчаливого согласия европейцев нам навязывают диктатуру

Как я уже неоднократно отмечал, нахождение Республики Молдова в пакете с Украиной сейчас рискует замедлить и отсрочить начало переговоров, а в будущем — и само вступление. Место Республики Молдова в процессе присоединения к ЕС — не рядом с Украиной, а вместе с Черногорией и странами Западных Балкан, как это задумывалось ещё 15 лет назад.