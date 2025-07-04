«Саммит Молдова-ЕС в Кишиневе — это пиар-акция PAS и Санду»: С молчаливого согласия европейцев нам навязывают диктатуру

Европейская интеграция между желанием и возможностью.
Сегодня в Кишинэу проходит первый саммит Европейский Союз — Республика Молдова. Несмотря на явно электоральный контекст, направленный исключительно на поддержку Майи Санду, это важное политическое событие — подтверждение европейской поддержки нашей страны и сигнал о том, что мы находимся в повестке Европы.
Вопреки слухам о том, что на последней встрече в Брюсселе было принято решение о начале переговоров о вступлении Республики Молдова, с юридической точки зрения это не соответствует действительности.
С точки зрения учредительных и действующих договоров ЕС, Республика Молдова всё ещё находится на этапе оценки кластеров, а её присутствие в «пакете» с Украиной грозит задержкой процесса, поскольку Венгрия выступает против начала переговоров с Украиной.
Как я уже неоднократно отмечал, нахождение Республики Молдова в пакете с Украиной сейчас рискует замедлить и отсрочить начало переговоров, а в будущем — и само вступление. Место Республики Молдова в процессе присоединения к ЕС — не рядом с Украиной, а вместе с Черногорией и странами Западных Балкан, как это задумывалось ещё 15 лет назад.
Шансы на то, что Республика Молдова начнёт переговоры с ЕС этой осенью, точнее в сентябре-октябре, вполне реальны, и я думаю, что сегодняшний саммит ЕС — Республика Молдова закрепит решение о начале переговоров осенью этого года.
Тем не менее «приватизация» европейской интеграции Майей Санду и ПДС, а также их отклонения от принципов правового государства не могут остаться без реакции со стороны Европейского Союза, поскольку в противном случае, учитывая и предстоящие этой осенью выборы, граждане сурово накажут как власть, так и европейский курс.
Европейский Союз не может быть для одних — матерью, а для других — мачехой, потому что это породит антиевропеизм в регионе, которая нуждается в Европе, но прежде всего — в её ценностях.
Толерантность Брюсселя к неработающей и подчинённой юстиции, к дисфункциональной демократии или к злоупотреблениям в отношении неудобных СМИ и политических оппонентов способна в долгосрочной перспективе подорвать гражданскую поддержку ЕС. Если использование европейской интеграции как электорального инструмента ещё можно понять, то молчание лидеров ЕС и применение двойных стандартов Брюсселем уже являются отклонением от собственных ценностей, которые его и утвердили.
Молчаливое принятие ЕС тоталитарных наклонностей Майи Санду и ПДС означает импорт мини-диктатуры в ценностное поле Европы.
Никто не требует, чтобы ЕС публично отчитывал власти Кишинёва, но хотя бы за столом переговоров эти серьёзные отклонения должны быть признаны и обсуждены.
Европейский Союз — это, прежде всего, набор ценностей, которые управляют обществом, а не надобщественная олигархия, которая администрирует правительства, мучающие свои собственные народы.
Такое происходит в тоталитарных режимах, и мы надеемся, что никогда не станетреальностью в ЕС — написал бывший премьер-министр Влад Филат.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Пусть русофоб плачет и истекает желчью: В Кишиневе на площади на концерте Басты на русском пели все сто тысяч человек — единение, которого не добилась ПАС за четыре года.
И все эти люди, все сто тысяч, плевать хотели на пропаганду от ПАС, спокойно и с удовольствием русском — молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы [видео](далее…).
Доллар в Молдове достиг самой низкой отметки за 5 лет: Эксперты дают советы тем, кто хранит свои сбережения в валюте.
Только за последние полгода американская валюта обесценилась более чем на два лея, и эта тенденция ускоряется (далее…).
Хаос в аэропорту Кишинёва: Прибывшие в Молдову пассажиры долгое время стояли на улице под палящим солнцем в +35 градусов, ожидая паспортного контроля.
При этом министр инфраструктуры Владимир Боля утверждает что аэропорт Кишинева ни капли не выглядит хуже, чем раньше [видео] (далее…).