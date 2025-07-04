В Башкирии увеличены ежемесячные выплаты на сирот опекунам и попечителям

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об увеличении выплат на детей-сирот опекунам и попечителям. Депутаты Госсобрания-Курултая приняли его на июньском пленарном заседании.
Как сообщили в региональном парламенте, сумма вырастет на 16,6%. Необходимые средства в объеме 87 млн рублей на этот год в бюджете предусмотрены. Расчет увеличенного пособия будет производиться уже с 1 июня.
Таким образом, выплаты опекунам (попечителям) теперь следующие:
- на содержание ребенка в возрасте до трех лет — 10 855 ₽ в месяц;
- старше трех лет — 10 439 ₽;
- на ребенка-инвалида либо ребенка с ОВЗ в возрасте до трех лет — 13 027 ₽;
- старше трех лет — 12 526 ₽
По данным Минсоцзащиты Башкирии, в республике насчитывается 9 681 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 94% из них устроены в семьи.