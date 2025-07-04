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В Башкирии увеличены ежемесячные выплаты на сирот опекунам и попечителям

Закон подписал глава республики Радий Хабиров.

Источник: Freepik

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об увеличении выплат на детей-сирот опекунам и попечителям. Депутаты Госсобрания-Курултая приняли его на июньском пленарном заседании.

Как сообщили в региональном парламенте, сумма вырастет на 16,6%. Необходимые средства в объеме 87 млн рублей на этот год в бюджете предусмотрены. Расчет увеличенного пособия будет производиться уже с 1 июня.

Таким образом, выплаты опекунам (попечителям) теперь следующие:

  • на содержание ребенка в возрасте до трех лет — 10 855 ₽ в месяц;
  • старше трех лет — 10 439 ₽;
  • на ребенка-инвалида либо ребенка с ОВЗ в возрасте до трех лет — 13 027 ₽;
  • старше трех лет — 12 526 ₽

По данным Минсоцзащиты Башкирии, в республике насчитывается 9 681 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 94% из них устроены в семьи.