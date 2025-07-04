Лукашенко обратился к Трампу, призвав изменить отношения между США и Беларусью

Александр Лукашенко, обратившись к американскому лидеру, подчеркнул, что в период первого президенства Дональда Трампа Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. Он с сожалением отметил, что в определенный момент ранее взаимодействие Беларуси и США отошло от позитивной линии, и сказал, что это следует исправить.