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Лукашенко обратился к Трампу, призвав изменить отношения между США и Беларусью

Лукашенко сказал Трампу, что пришло время изменить отношения Беларуси и США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости, сообщила пресс-служба президента.

Так, 4 июля белорусский лидер от своего имени и от имени всех белорусов поздравил главу США и всех американцев с Днем Независимости Соединенных Штатов Америки.

Александр Лукашенко, обратившись к американскому лидеру, подчеркнул, что в период первого президенства Дональда Трампа Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. Он с сожалением отметил, что в определенный момент ранее взаимодействие Беларуси и США отошло от позитивной линии, и сказал, что это следует исправить.

— Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить, — подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что белорусские власти всегда выступали за то, чтобы выстраивать конструктивный и уважительный диалог с США. Еще глава республики высказался о восстановлении сотрудничества.

— Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества, — заключил белорусский президент.

А еще Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.

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