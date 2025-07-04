Лукашенко обратился к Трампу, призвав изменить отношения между США и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости, сообщила пресс-служба президента.
Так, 4 июля белорусский лидер от своего имени и от имени всех белорусов поздравил главу США и всех американцев с Днем Независимости Соединенных Штатов Америки.
Александр Лукашенко, обратившись к американскому лидеру, подчеркнул, что в период первого президенства Дональда Трампа Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. Он с сожалением отметил, что в определенный момент ранее взаимодействие Беларуси и США отошло от позитивной линии, и сказал, что это следует исправить.
— Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить, — подчеркнул он.
Лукашенко также отметил, что белорусские власти всегда выступали за то, чтобы выстраивать конструктивный и уважительный диалог с США. Еще глава республики высказался о восстановлении сотрудничества.
— Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества, — заключил белорусский президент.
А еще Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут с хлебом и картошкой в 2025 году.