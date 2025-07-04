Мэр Шелест пригласил омичей на рынки за сезонными овощами и ягодами

В пятницу, 4 июля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест напомнил жителям о том, что на муниципальных рынках идет период торговли сезонными овощами, ягодами и фруктами.
"Уважаемые омичи и гости нашего города, на муниципальных рынках идет сезон торговли сезонными ягодами, овощами и фруктами. Садоводы и собственники крестьянско-фермерских хозяйств каждое утро привозят свежие продукты, выращенные на собственных участках.
Среди реализуемых продуктов: помидоры различных сортов, огурцы, чеснок, укроп, редиска, свекла, клубника, малина, вишня, черная и красная смородина и многое другое", — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Отметим, что приобрести домашние продукты в Омске можно ежедневно с 9:00. Адреса рынков: Ленинский, ул. Рождественского, 6; Советский, ул. 20 Партсъезда, 35; Левобережный, просп. Комарова, 6; Центральный, ул. Гусарова, 33.