Шелест рассказал, как долго будет закрыт памятник в центре Омска

«Заказчиком работ выступает музей — исторический парк “Омская крепость”, в структуре которого с недавних пор есть специальный отдел, отвечающий за приведение в порядок подобных объектов. До 28 июля подрядчику необходимо отремонтировать основание памятника, произвести облицовку постамента гранитом, привести в порядок тротуарную плитку у основания», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.