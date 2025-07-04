Шелест рассказал, как долго будет закрыт памятник в центре Омска

В центре Омска огородили памятник Чокану Валиханову, расположенный на одноименной улице, у консульства Республики Казахстан. Ранее «СуперОмск» сообщал, что там стартовали ремонтные работы.
Как рассказал в пятницу, 4 июля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест, работы по ремонту продлятся до 28 июля 2025 года.
«Заказчиком работ выступает музей — исторический парк “Омская крепость”, в структуре которого с недавних пор есть специальный отдел, отвечающий за приведение в порядок подобных объектов. До 28 июля подрядчику необходимо отремонтировать основание памятника, произвести облицовку постамента гранитом, привести в порядок тротуарную плитку у основания», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник уточнил, что стоимость работ составляет 1 миллион 115 тысяч рублей.
На месте работ уже начали разбирать облицовку пьедестала и тротуарную плитку.