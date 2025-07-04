Проект, который реализуют в Иркутской области, представили Президенту РФ

Один из них реализуется в Иркутской области на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Проект «Применение беспилотных авиационных систем на особо охраняемых природных территориях и в лесном хозяйстве» представил Сергей Рыбаков из Москвы. Его инициатива — это создание инновационной системы управления природными ресурсами с использованием дронов, искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий, сообщает пресс-служба облправительства.
По мнению автора, внедрение дронов позволит ежегодно экономить значительные средства за счет снижения затрат на охрану, оперативного обнаружения пожаров и незаконных вырубок, а также оптимизации логистики в труднодоступных районах. Пилотный проект реализуется на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Владимир Путин отметил важность развития беспилотных технологий для охраны природы.
«Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания. В последнее время такой рывок происходит у нас в этой сфере. Мы, безусловно, будем продолжать это делать. С точки зрения охраны природы, конечно, это востребовано», — подчеркнул Президент.
Иркутская область ведет работу по внедрению в работу квадрокоптеров для мониторинга обстановки в лесах и при патрулировании лесов. По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» закуплен 61 беспилотник отечественного производства, которые каждый день используются сотрудниками, прошедшими специальное обучение для работы с такой техникой.
Кроме того, перед началом пленарного заседания вместе с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой и председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Глава государства пообщался с предпринимателем Александром Деевым, основателем компании «Дикая Сибирь», который представил на выставке свою продукцию — сироп из таежных ягод, трав и кедровых орехов. В прошлом году организация вошла в число победителей конкурса брендов «Знай наших», который проходил в рамках Форума.
«Иркутская область традиционно участвует в Форуме “Сильные идеи для нового времени” и ежегодно становится лидером по количеству предложений в Сибирском федеральном округе. В этом году от Приангарья было подано 662 предложения, наиболее популярным у жителей региона, как и у всей страны, стало направление “Национальная социальная инициатива”, по нему было поступило 417 заявок. 18 предложений Приангарья вошли в топ-1000, по мнению экспертов Агентства стратегических инициатив», — сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
В числе тысячи лучших идей страны — шесть проектов Приангарья по направлению «Национальная социальная инициатива». Среди них предложение по установке камер с модулем искусственного интеллекта на общественный транспорт для фиксации нарушений правил дорожного движения, проект семейного инклюзивного пространства «Гнездо» из Братска, идея создания технологических кружков моделирования пищевых эко-продуктов, проект инновационного образовательного пространства на базе Иркутского техникума архитектуры и строительства, связанного с 3D-моделированием, креативное пространство «Лаборатория форматов» для студентов Братского педагогического колледжа, а также гастрономический тур, объединяющий три национальные кухни (русскую, бурятскую и татарскую).
Еще шесть региональных проектов-лидеров представлены в направлении «Национальная предпринимательская инициатива». Это первый отечественный мультфильм, созданный полностью с помощью искусственного интеллекта, создание инновационного тематического фиджитал-парка в Байкальске и сувенирной тематической продукции с использованием вторсырья (лигнина), ИИ-официант — виртуальный официант для посетителей общепита, молодежный форум «PROпредпринимателей», платформа для создания персонализированного цифрового искусства ArtiVerse, проведение образовательных мастер-классов и тематических вечеров о морепродуктах на базе заведений общепита.
В направлении «Национальная экологическая и климатическая инициатива» в топ-1000 прошли три предложения из Иркутской области: Байкальский международный природоохранный конгресс, проект реконструкции Набережной в поселке Листвянка, а также проект кооперации малого бизнеса и самозанятых для сбора и заготовки дикоросов, в том числе с применением биотехнологий.
Два проекта стали лидерами в «Национальной технологической инициативе»: универсальное окружение рабочего стола для отечественных операционных систем и проект создания социального рейтинга с максимальными значениями у ветеранов войны.
Программа интеграции иностранных студентов и выпускников в экономику Иркутской области с учетом потребностей производственных отраслей «Учись и работай на Байкале» вошла в топ-1000 по направлению «Национальная кадровая инициатива».