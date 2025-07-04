Проект, который реализуют в Иркутской области, представили Президенту РФ

«Иркутская область традиционно участвует в Форуме “Сильные идеи для нового времени” и ежегодно становится лидером по количеству предложений в Сибирском федеральном округе. В этом году от Приангарья было подано 662 предложения, наиболее популярным у жителей региона, как и у всей страны, стало направление “Национальная социальная инициатива”, по нему было поступило 417 заявок. 18 предложений Приангарья вошли в топ-1000, по мнению экспертов Агентства стратегических инициатив», — сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

В числе тысячи лучших идей страны — шесть проектов Приангарья по направлению «Национальная социальная инициатива». Среди них предложение по установке камер с модулем искусственного интеллекта на общественный транспорт для фиксации нарушений правил дорожного движения, проект семейного инклюзивного пространства «Гнездо» из Братска, идея создания технологических кружков моделирования пищевых эко-продуктов, проект инновационного образовательного пространства на базе Иркутского техникума архитектуры и строительства, связанного с 3D-моделированием, креативное пространство «Лаборатория форматов» для студентов Братского педагогического колледжа, а также гастрономический тур, объединяющий три национальные кухни (русскую, бурятскую и татарскую).