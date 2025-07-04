«Большой прекрасный законопроект» Трампа. Главное о документе

Трамп достиг цели
Дональд Трамп намеревался приурочить подписание «большого прекрасного закона» к 4 июля — Дню независимости США. Он добился желаемого. 3 июля законопроект окончательно утвердили в Конгрессе. В нижней палате, куда документ направили для окончательного одобрения, за него проголосовали 218 республиканцев. Все демократы и два сторонника республиканской партии — 214 человек — выступили против. Ранее законопроект удалось «со скрипом» принять в верхней палате. В Сенате его одобрили с преимуществом всего в один голос, сообщают «Ведомости».
Закон «урезает» траты США на социальные программы, но увеличивает расходы на национальную безопасность — направляет средства на военные нужды и усиление границы США с Мексикой. Кроме того, документ продлевает модифицированную налоговую реформу Трампа 2017 года на неопределенный срок.
Кто выступал против законопроекта Трампа
Продвижение закона потребовало от американского президента много усилий. Документ не устраивал не только оппонентов-демократов, но и республиканцев. В законопроект пришлось внести корректировки, но он все равно не смог устроить всех. Ультраконсервативные однопартийцы Трампа возмущались тем, что после пересмотра документа в сенате он существенно подорожал. Умеренные республиканцы выражали недовольство масштабным урезанием трат на социальные программы.
Самая громкая критика инициативы американского президента исходила от его уже экс-соратника Илона Маска. Миллиардер нещадно высказывался против принятия законопроекта в Сети.
«Если этот безумный законопроект пройдет, то Американская партия будет создана на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однополярности, чтобы у людей был голос», — написал бизнесмен на своей странице в Х 1 июля.
В каком виде законопроект дошел до финиша
В «большой прекрасный закон» Трампа по ходу рассмотрения вносили многочисленные правки. Первоначальный вариант одобрили в нижней палате представителей конгресса в конце мая. Затем документ передали на рассмотрение в верхнюю палату. Сенаторы потребовали пересмотреть некоторые пункты. Исправленный документ пришлось возвращать на повторное рассмотрение в палату представителей.
Какие корректировки закрепили в Сенате:
- Сократили размер налогового вычета с $2500 до $2200 в период с 2025 по 2028 годы.
- Увеличили порог вычета для пожилых граждан старше 65 лет с $4000 до $6000.
- Уменьшили расходы на соцпрограммы Medicaid более чем на $1 трлн, тогда как в нижней палате первоначально утвердили сокращение на $800 млрд.
- Установили минимальный размер дотаций для просящих убежище иммигрантов в размере с $100, а не $1000.
- Отменили налогообложение чаевых и сверхурочных на федеральном уровне, но оставили на местном и региональном уровнях. Однако льгота предусматривается только для части граждан с уровнем дохода, равным сумме среднего общего вычета.
- Нарастили потолок госдолга на $5 трлн, вместо изначально предлагаемых $4 трлн.
И в нижней, и в верхней палатах Конгресса республиканцы не возражали по поводу поднятия порога возможных вычетов с $10000 до $40000, а также почти единогласно голосовали за сокращение программы продовольственных купонов, которая обеспечивает льготными продуктами малообеспеченных американцев.
Закон определяет расходы на оборону, военные нужды и борьбу с иностранцами-нелегалами, которые наводнили страну:
- $46,6 млрд из бюджета США — на строительство стены на границе с Мексикой;
- $45 млрд — на содержание задержанных мигрантов в специальных пунктах;
- $30 млрд — на увеличение штата пограничной службы и ее обеспечение техникой и оборудованием;
- $150 млрд дополнительно потратят на военные нужды, что увеличит военные расходы США до $1 трлн в 2026 году.
«Большой прекрасный закон» Трампа также подразумевает «подарок» каждому гражданину США, родившемуся с 1 января 2025 года по 1 января 2029 года. Для каждого младенца, у родителей которого есть социальная страховка, оформят счет Трампа (Trump accounts) в банке, на котором изначально будет $1000. Деньги автоматом будут направляться в фондовый рынок. Обналичить вложения будет нельзя до совершеннолетия ребенка. Затем со счета разрешат снять проценты для оплаты обучения или приобретения жилья.
Родителям предоставят возможность пополнять счет. Однако, как сообщил The New York Times, зачислить деньги представители несовершеннолетнего смогут только при условии, что они оплатят соответствующий налог.