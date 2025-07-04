«Большой прекрасный законопроект» Трампа. Главное о документе

Дональд Трамп намеревался приурочить подписание «большого прекрасного закона» к 4 июля — Дню независимости США. Он добился желаемого. 3 июля законопроект окончательно утвердили в Конгрессе. В нижней палате, куда документ направили для окончательного одобрения, за него проголосовали 218 республиканцев. Все демократы и два сторонника республиканской партии — 214 человек — выступили против. Ранее законопроект удалось «со скрипом» принять в верхней палате. В Сенате его одобрили с преимуществом всего в один голос, сообщают «Ведомости».