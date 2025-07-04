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Радий Хабиров и Антон Котяков провели в Уфе рабочую встречу

Радий Хабиров и Антон Котяков провели в Уфе рабочую встречу.

4 июля в Уфе состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты России Антона Котякова и Главы Башкортостана Радия Хабирова. Как сообщает пресс-служба Глав республики, на повестке — развитие службы занятости и негосударственного сектора соцобслуживания, а также меры поддержки участников специальной военной операции в республике.

— Башкортостан достаточно эффективно работает с Министерством труда и социальной защиты России в сфере трудоустройства жителей, — отметил Радий Хабиров. — Мы первыми в стране начали устанавливать модульные центры занятости. А всего в регионе обновили 51 такое учреждение.

Антон Котяков высоко оценил успехи республики по модернизации центров, занимающихся вопросами трудоустройства жителей.

— Именно Башкортостан стал инициатором модульного строительства, — подчеркнул министр. — Благодаря вашему опыту эта практика вошла в федеральную повестку.

На встрече Антон Котяков и Радий Хабиров также обсудили создание новых соцобъектов, в частности, возможности нового корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек».

Отдельное внимание уделили вопросам негосударственного сектора социального обслуживания. Башкортостан активно развивает этот формат — в регионе уже пять пансионатов работают в рамках государственно-частного партнёрства, ещё несколько учреждений готовятся к запуску.

— Развитие негосударственного сектора позволяет повысить качество услуг и снизить затраты бюджета. Благодаря этому направлению республика уже сэкономила порядка 1 млрд рублей, — сказал Радий Хабиров.

Антон Котяков поддержал участие инвесторов в развитии социальной сферы.

— При надлежащем контроле, прозрачных критериях качества и комфортных условиях для людей это эффективный инструмент. Главное, чтобы были понятные требования к оснащенности учреждений и качества их услуг, а финансовая модель реализации проекта была тщательно выверена, — отметил Антон Котяков.

Кроме того, стороны обсудили поддержку участников специальной военной операции, в том числе в области социального обслуживания, образования, здравоохранения, содействия трудоустройству, улучшения жилищных условий. Напомним, в Башкортостане действуют уже 54 такие меры.

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