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Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС

Вниманию высоких гостей была представлена ​​культурная программа с участием карабахских скакунов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. В рамках программы 17-го саммита Организации экономического сотрудничества президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетил историко-архитектурный комплекс «Имарет» в городе Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства.

Сюда также прибыли главы делегаций стран-участниц Организации экономического сотрудничества.

«Город Агдам расположен на западе Азербайджана в Карабахском районе. С 2021 года здесь ведется активное восстановление городской инфраструктуры: закладываются новые школы, детские сады, жилые дома, правительственные здания», — говорится в сообщении.

В комплексе «Имарет» расположен дворец и мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Алихана. В 2024 году комплекс был открыт после реставрационных работ и археологических исследований. Здесь были созданы Парк карабахских скакунов и интерактивный музей.

Лидеры ознакомились с созданными в комплексе условиями и созидательной деятельностью.

Президент Узбекистана почтил память героев Азербайджана.

Для них была организована красочная программа «Зафар» («Победа») с участием карабахских скакунов, отражающая богатую культуру и традиции Карабахского региона Азербайджана.