Шавкат Мирзиёев принял участие в культурных мероприятиях саммита ОЭС

В комплексе «Имарет» расположен дворец и мавзолей основателя Карабахского ханства Панах Алихана. В 2024 году комплекс был открыт после реставрационных работ и археологических исследований. Здесь были созданы Парк карабахских скакунов и интерактивный музей.