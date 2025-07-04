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В Воронеж прибыла с визитом министр культуры РФ Ольга Любимова

Она посетит ряд объектов.

Сегодня, 4 июля, Воронеж с рабочим визитом посетила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В программе главы федерального ведомства запланировано множество мероприятий, посвящённых ключевым объектам культурной инфраструктуры региона. Министр уже осмотрела Воронежский театр оперы и балета, где обсудила планы модернизации и строительство нового производственно-репетиционного корпуса. Особое внимание было уделено второму этапу работ, на который уже получено положительное заключение экспертизы.

В ближайшие часы Ольга Любимова познакомится с концепцией тематического парка «Петровский остров». Кроме того, ей представят и другие проекты и расскажут о развитии творческого образования в Воронежской области.

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