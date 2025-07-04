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Мэр Канска опровергла драку со своим участием в местном кафе

В полицию соответствующих заявлений также не поступало.

Мэр Канска Ольга Витман опровергла информацию о драке со своим участием в местном кафе. С главой города пообщались журналисты портала sibnovosti.ru.

Накануне информацию о драке опубликовал в своем телеграм-канале политолог Алексей Аксютенко. Он сообщил, что Витман устроила потасовку с местной жительницей в кафе «Бакинский дворик» из-за того, что та была недовольна работой мэра.

Ольга Витман в разговоре с sibnovosti.ru заявила, что не понимает, о чём идëт речь, и назвала информацию о драке фейком.

«В каком кафе? Я по кафе не хожу. Я мэр города. Такого не было, это всë неправда, это всë ложь. Совершенно не предполагаю, для чего это делают и почему это делают. Почему так с честными людьми как я поступают», — объяснила мэр Канска.

В кафе корреспонденту сказали, что в заведении ведëтся видеонаблюдение, и что драки у них не было. В краевой полиции также опровергли поступление заявления по данному инциденту.

Ранее красноярского политолога Алексея Аксютенко арестовали на 7 суток.