Свыше 6 тыс. многодетных семей Южного Урала получили выплату на покупку одежды для школы

«Прием заявлений проводится круглогодично, для того чтобы каждая семья могла обратиться в любое удобное для себя время. Размер выплаты составляет 10 400 рублей, получить пособие можно один раз в календарном году», — подчеркнула министр социальных отношений Наталья Лугачева.
Выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы органами социальной защиты предоставляется, начиная с прошлого года. В 2024 году ее получили порядка 27 тыс. семей.
Напомним, оформить выплату можно на каждого школьника до 18 лет, если среднедушевой доход в многодетной семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Челябинской области это 35 тыс. 564 рубля).
Еще одно важное условие — семья должна иметь постоянную прописку в Челябинской области (постоянную прописку) или регистрацию по месту пребывания (временную).