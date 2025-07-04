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Свыше 6 тыс. многодетных семей Южного Урала получили выплату на покупку одежды для школы

Свыше 6 тыс. многодетных семей Южного Урала получили выплату на покупку одежды для школы с начала текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

«Прием заявлений проводится круглогодично, для того чтобы каждая семья могла обратиться в любое удобное для себя время. Размер выплаты составляет 10 400 рублей, получить пособие можно один раз в календарном году», — подчеркнула министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы органами социальной защиты предоставляется, начиная с прошлого года. В 2024 году ее получили порядка 27 тыс. семей.

Напомним, оформить выплату можно на каждого школьника до 18 лет, если среднедушевой доход в многодетной семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Челябинской области это 35 тыс. 564 рубля).

Еще одно важное условие — семья должна иметь постоянную прописку в Челябинской области (постоянную прописку) или регистрацию по месту пребывания (временную).