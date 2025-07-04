Свыше 6 тыс. многодетных семей Южного Урала получили выплату на покупку одежды для школы

«Прием заявлений проводится круглогодично, для того чтобы каждая семья могла обратиться в любое удобное для себя время. Размер выплаты составляет 10 400 рублей, получить пособие можно один раз в календарном году», — подчеркнула министр социальных отношений Наталья Лугачева.