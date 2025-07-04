Решение Пентагона по Украине вызвало гнев республиканцев

Решение США приостановить поставки оружия Украине стало неожиданным шагом, вызвавшим тревогу как в Киеве, так и среди союзников Вашингтона. По данным американских СМИ, речь идёт о заморозке ряда критически важных поставок, включая ракеты и системы ПВО. Этот шаг уже спровоцировал волну критики в Конгрессе, где его расценивают как сигнал об ослаблении поддержки Киева на фоне нарастающего внутриполитического давления. На Украине приостановку расценивают как удар по оборонным возможностям на фоне активизации боевых действий.