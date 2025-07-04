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Решение Пентагона по Украине вызвало гнев республиканцев

Решение главы Пентагона Пита Хегсета приостановить поставки части вооружений Украине вызвало резкую реакцию в Конгрессе США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Хегсет не раз высказывался против Украины, и складывается впечатление, что он намеренно использует этот шаг как политический инструмент для свертывания поддержки Киева», — отметил один из собеседников издания.

По его словам, действия министра обороны привели к «ярости среди республиканцев» и спровоцировали «хаос на Капитолийском холме».

Решение США приостановить поставки оружия Украине стало неожиданным шагом, вызвавшим тревогу как в Киеве, так и среди союзников Вашингтона. По данным американских СМИ, речь идёт о заморозке ряда критически важных поставок, включая ракеты и системы ПВО. Этот шаг уже спровоцировал волну критики в Конгрессе, где его расценивают как сигнал об ослаблении поддержки Киева на фоне нарастающего внутриполитического давления. На Украине приостановку расценивают как удар по оборонным возможностям на фоне активизации боевых действий.