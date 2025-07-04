Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения

Отмечалось, что в вопросе гендерного равенства важны не только статистические показатели, но и практические преобразования. В данном направлении достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.