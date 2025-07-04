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Сенат Узбекистана подписал Программу сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения

Достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.

ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025−2026 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Подписание документа состоялось в рамках встречи председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с главой представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Узбекистане Нигиной Абасзаде.

В ходе встречи стороны подробно обсудили позитивные возможности демографического роста в стране, вопросы дальнейшего повышения уровня жизни населения и вывода развития страны на новый уровень.

«Особо подчеркнута необходимость изучения международного опыта и передовой практики по созданию благоприятных условий труда для женщин, обеспечению баланса между работой и исполнением семейных обязанностей», — отметили в Сенате.

Отмечалось, что в вопросе гендерного равенства важны не только статистические показатели, но и практические преобразования. В данном направлении достигнута договоренность о расширении сотрудничества по вопросам широкой поддержки потенциала женщин и девочек, запуска образовательных программ для повышения квалификации в различных областях.

Нигина Абасзаде особо подчеркнула, что в Узбекистане расширяются возможности для получения образования для девочек, что является самой правильной инвестицией в будущее.

Обсуждались также предложения по совершенствованию законодательства о борьбе с цифровым насилием, разработке точных правовых механизмов противодействия онлайн-насилию.

По итогам встречи подписана Программа сотрудничества Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Фонда ООН в области народонаселения на 2025−2026 годы.

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