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Беларусь отмечает годовщину участия в Шанхайской организации сотрудничества

Ровно год назад Беларусь стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: ОНТ

Знаковое событие произошло в столице Казахстана, на заседании Совета глав государств ШОС. Беларусь еще в 2015 году получила статус наблюдателя в организации, а до этого в течение пяти лет была партнером по диалогу.

ШОС — крупнейшая в мире региональная организация как по географическому охвату, так и по совокупной численности населения ее стран-участниц. Общий размер экономик — около 20% мирового ВВП. Статус полноправного члена ШОС по сравнению со статусом наблюдателя дает доступ к более широкому участию в деятельности организации. А белорусские идеи, высказанные ранее, уже получили международную поддержку. В частности, в сферах трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций.

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