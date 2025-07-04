Беларусь отмечает годовщину участия в Шанхайской организации сотрудничества

ШОС — крупнейшая в мире региональная организация как по географическому охвату, так и по совокупной численности населения ее стран-участниц. Общий размер экономик — около 20% мирового ВВП. Статус полноправного члена ШОС по сравнению со статусом наблюдателя дает доступ к более широкому участию в деятельности организации. А белорусские идеи, высказанные ранее, уже получили международную поддержку. В частности, в сферах трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций.