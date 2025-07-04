Минздрав Башкирии обязали вернуть в федеральный бюджет около 14 млн рублей

Посчитав документ незаконным, республиканский минздрав подал к управлению иск в арбитражный суд Башкирии, однако потерпел неудачу. Попытка обжаловать решение суда первой инстанции также не увенчалась успехом.
Как следует из материалов дела, спорное представление было выдано минздраву после проверки использования трансфертов из федерального бюджета в 2021 году. Управление Федерального казначейства по республике пришло к воводу, что министерство не достигло показателей по углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19. При этом в нарушение бюджетного кодекса оно не вернуло в федеральный бюджет полученные на диспансеризацию средства, говорится в документах суда.
Спорное представление было выдано истцу в январе 2024 года, попытался обжаловать документ он лишь в ноябре этого же года. Арбитражный суд Башкирии, отказывая в удовлетворении требований, сослался на пропущенный минздравом трехмесячный срок для подачи иска. Министерство осталось недовольно принятым решением и направило апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для ее удовлетворения.