Минздрав Башкирии обязали вернуть в федеральный бюджет около 14 млн рублей

Как следует из материалов дела, спорное представление было выдано минздраву после проверки использования трансфертов из федерального бюджета в 2021 году. Управление Федерального казначейства по республике пришло к воводу, что министерство не достигло показателей по углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19. При этом в нарушение бюджетного кодекса оно не вернуло в федеральный бюджет полученные на диспансеризацию средства, говорится в документах суда.