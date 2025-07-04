В России объяснили слова Трампа о недовольстве разговором с Путиным

«Естественно, Трампу очень хотелось бы как можно быстрее закончить конфликт. И нам бы тоже хотелось. Мы вообще бы предпочли, чтоб этот конфликт никогда не произошел. Но теперь задача состоит не только в том, чтобы его закончить, но и в том, чтобы он не возобновился в будущем», — сказал политик.