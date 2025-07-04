Politico раскрыло, кто в США выступает за снятие санкций с РФ

Politico обращает внимание, что предложение Уиткоффа не совпадает с точкой зрения других значимых членов команды Дональда Трампа. Так, глава министерства внутренних дел США Дуг Бергам считает, что Россия должна перестать торговать энергоресурсами. По мнению этого представителя Белого дома, усиление санкций позволит выдавить РФ с энергорынка, а значит, США смогут продавать больше энергоносителей, пишут «Ведомости».