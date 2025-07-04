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Politico раскрыло, кто в США выступает за снятие санкций с РФ

В окружении американского лидера Дональда Трампа есть сторонник снятия энергетических санкций с России, сообщает Politico. Издание рассказывает, что за отмену ограничений, касающихся энергорынка, выступает спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Politico обращает внимание, что предложение Уиткоффа не совпадает с точкой зрения других значимых членов команды Дональда Трампа. Так, глава министерства внутренних дел США Дуг Бергам считает, что Россия должна перестать торговать энергоресурсами. По мнению этого представителя Белого дома, усиление санкций позволит выдавить РФ с энергорынка, а значит, США смогут продавать больше энергоносителей, пишут «Ведомости».

За ужесточение санкций также выступает республиканец Линдси Грэм*. Сенатор, представляющий Южную Каролину, лоббирует в Конгрессе принятие законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Соавтором законопроекта также является Ричард Блюменталь — сенатор-демократ от штата Коннектикут.

Представители Республиканской и Демократической партий единодушно выступают за введение дополнительных ограничительных мер в отношении торговых партнеров России. В частности, в документе говорится об установлении импортных пошлин в размере 500% на поставки в США товаров, которые производятся в странах, покупающих у Москвы нефть, газ, уран.

Законопроект Грэма* и Блюменталя в Сенате готовятся рассмотреть в июле. Об этом рассказал сенатор-демократ Крис Кунс. Линдси Грэм*, анонсируя принятие документа, заявил, что американский президент якобы его одобряет и считает своевременным.

* включен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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