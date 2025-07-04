60 человек стали участниками программы «Герои. Нижегородская область»

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, программа позволит ветеранам и участникам СВО внести свой вклад в развитие региона.
«Впереди у прошедших отбор участников — четыре образовательных модуля и двухлетняя программа, которая предполагает тесную работу с наставником и подготовку к трудоустройству в системе региональных органов исполнительной власти и МСУ, на предприятиях. Уверен, что у наших героев все получится!» — сказал Глеб Никитин.
Он добавил, что на заключительных этапах отбора было организовано множество мероприятий для претендентов на включение в программу. Участники СВО вместе со своими родными поддержали нижегородскую команду футбольного клуба «Пари НН» в финальном матче сезона, приняли участие в командообразующей игре «Олимпик», проявили себя в турнире по исконно русской игре «кила» на стадионе «Радий», внесли свой вклад в восстановление старинного храма Вознесения Господня в селе Большое Терюшево Дальнеконстантиновского района. Также они присоединились к федеральной акции «Свеча памяти» и городским мероприятиям, посвященным Дню России.
Список участников программы был утвержден на заседании общественного совета под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева 3 июля.
«Важно, чтобы наставники, которые будут отобраны для участия в программе, отнеслись к своей миссии максимально серьезно. Стать наставником героя — значит, не просто встречаться с наставляемым, не просто помогать ему советами и передавать накопленный опыт. Необходимо быть вовлеченным, участвовать в судьбе своих подопечных, постоянно коммуницировать с органами власти. Это непростая и очень ответственная задача, именно поэтому в программе установлено ограничение — не более двух участников на одного наставника. Бойцам, прошедшим отбор, желаю успешно пройти все этапы обучения и в будущем реализовать полученные знания и навыки на государственной и муниципальной службе», — заявил Андрей Гнеушев.
И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова отметила значимость программы для адаптации бойцов, вернувшихся из зоны СВО.
«Участники программы “Герои. Нижегородская область” уже доказали свою преданность родине не только словом, но и делом. Это надежные люди, которые умеют брать на себя ответственность. Верю, что благодаря этой масштабной программе они смогут быстро адаптироваться к гражданской жизни и, возможно, найти свое призвание в служении людям — на государственной и муниципальной службе. Позади у участников — большой и непростой путь, впереди — новые интересные этапы обучения. Остается только пожелать им уверенности в своих способностях, сил и удачи», — сказала Елена Амосова.
Руководитель нижегородского филиала Президентской академии Екатерина Лебедева отметила, что вузу отводится ключевая роль в образовательном процессе в рамках программы «Герои. Нижегородская область».
«60 участников программы пройдут годовой курс профессиональной переподготовки по направлению “Государственное и муниципальное управление”. А для бойцов СВО, не прошедших отбор, в рамках национального проекта “Кадры” предусмотрена возможность получения бесплатного дополнительного образования по 11 направлениям, часть которых разработана в партнерстве с ИТ-кампусом “НЕЙМАРК”. Программа играет важную роль в укреплении кадрового потенциала Нижегородской области, обеспечивая новым лидерам возможность внести свой вклад в будущее региона», — заявила Екатерина Лебедева.
«Вместе с партнерами — Президентской академией — эксперты КУПНО разработали программу для основного этапа таким образом, чтобы участники смогли не только получить углубленные знания, но и попробовать свои силы непосредственно в органах исполнительной власти и МСУ под руководством опытных наставников. Хочется пожелать бойцам идти вперед, верить в себя и добиться успехов в выбранном направлении», — отметил ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков.
Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.
31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. При этом 60 процентов зарегистрировавшихся в период отбора принимали участие в боевых действиях, находились в зоне СВО. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них выбирались финалисты программы.
Следующим этапом отбора на программу было дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия — страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и были допущены до следующего этапа — онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, было решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни. Его уже проходят 62 человека.
По сумме баллов за анкетирование, тестирование и онлайн-собеседование, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым были отобраны 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.