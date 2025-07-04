60 человек стали участниками программы «Герои. Нижегородская область»

«Важно, чтобы наставники, которые будут отобраны для участия в программе, отнеслись к своей миссии максимально серьезно. Стать наставником героя — значит, не просто встречаться с наставляемым, не просто помогать ему советами и передавать накопленный опыт. Необходимо быть вовлеченным, участвовать в судьбе своих подопечных, постоянно коммуницировать с органами власти. Это непростая и очень ответственная задача, именно поэтому в программе установлено ограничение — не более двух участников на одного наставника. Бойцам, прошедшим отбор, желаю успешно пройти все этапы обучения и в будущем реализовать полученные знания и навыки на государственной и муниципальной службе», — заявил Андрей Гнеушев.