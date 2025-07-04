Социалисты ведут переговоры о создании левого блока для участия в парламентских выборах

Самой большой ошибкой левых партий будет, если мы пойдем отдельно, в этой ситуации только ПСРМ из левых пройдет в парламент, остальные наберут до 5%, и 4−5 партий, которые наберут 3−4%, это около 15%, половина из них уйдет к PAS. И PAS этого хочет — чтобы левые не смешивались. Потому что большое количество партий участвует для того, чтобы не достичь электорального порога.