Социалисты ведут переговоры о создании левого блока для участия в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik.Партия социалистов (ПСРМ) работает над формированием блока партий левого толка для участия в осенних парламентских выборах, об этом заявил лидер политсилы Игорь Додон.
По его словам, блок необходим, чтобы не позволить правящей ныне партии PAS набрать больше мандатов за счет перераспределения голосов.
Самой большой ошибкой левых партий будет, если мы пойдем отдельно, в этой ситуации только ПСРМ из левых пройдет в парламент, остальные наберут до 5%, и 4−5 партий, которые наберут 3−4%, это около 15%, половина из них уйдет к PAS. И PAS этого хочет — чтобы левые не смешивались. Потому что большое количество партий участвует для того, чтобы не достичь электорального порога.
По его словам, формирования левого блока «хотят и граждане Молдовы», с которыми политик видится в ходе своих поездок по республике. Додон отметил, что диалог о формировании блока уже начался.
«Именно поэтому мы начали дискуссии и уже близки к созданию левого избирательного блока. Безусловно, есть много вопросов. Есть несколько недоразумений в прошлом. (…) Но это то, чего хотят граждане», — заявил лидер ПСРМ.
Он не назвал политсилы, с которыми ведутся дискуссии, отметив лишь, что есть и некоторые препятствия.
«До конца июля мы объявим о результатах этих переговоров. Есть все шансы, что они увенчаются успехом, и блок будет создан», — заверил политик.
Очередные парламентские выборы намечены в Молдове на 28 сентября текущего года.