Орбан: европейцы не захотят принять Украину в ЕС

Орбан также отметил, что любые решения о расширении Евросоюза требуют единогласного одобрения всех стран-участниц. Он обратил внимание, что у Венгрии есть право вето, которым страна при необходимости обязательно воспользуется. Будапашет будет отстаивать свою позицию по Украине.