Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: европейцы не захотят принять Украину в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что граждане Евросоюза проголосуют против вступления Украины в ЕС, если такой вопрос вынесут на референдум. Он уверен, что большинство жителей европейских стран понимают, что присоединение Украины будет экономически невыгодным решением.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если мы примем Украину, мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», — такое высказывание Орбана приводят «Ведомости».

Виктор Орбан напомнил о национальном референдуме, когда 95% венгров (свыше 2 млн человек) проголосовали против членства Украины в ЕС. Премьер подчеркнул, что будет защищать позицию граждан своей страны в переговорах с европейскими структурами.

Орбан также отметил, что любые решения о расширении Евросоюза требуют единогласного одобрения всех стран-участниц. Он обратил внимание, что у Венгрии есть право вето, которым страна при необходимости обязательно воспользуется. Будапашет будет отстаивать свою позицию по Украине.

1 июля официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что ЕК учла итоги венгерского референдума, показавшего отрицательное отношение большинства граждан к перспективе вступления Украины в ЕС. При этом Мерсье отметил, что позиция Брюсселя по этому вопросу остается прежней.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше