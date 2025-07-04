Орбан: европейцы не захотят принять Украину в ЕС

«Если мы примем Украину, мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», — такое высказывание Орбана приводят «Ведомости».
Виктор Орбан напомнил о национальном референдуме, когда 95% венгров (свыше 2 млн человек) проголосовали против членства Украины в ЕС. Премьер подчеркнул, что будет защищать позицию граждан своей страны в переговорах с европейскими структурами.
Орбан также отметил, что любые решения о расширении Евросоюза требуют единогласного одобрения всех стран-участниц. Он обратил внимание, что у Венгрии есть право вето, которым страна при необходимости обязательно воспользуется. Будапашет будет отстаивать свою позицию по Украине.
1 июля официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что ЕК учла итоги венгерского референдума, показавшего отрицательное отношение большинства граждан к перспективе вступления Украины в ЕС. При этом Мерсье отметил, что позиция Брюсселя по этому вопросу остается прежней.