Bild: Мерц добивается тайной оружейной сделки с Трампом

По данным The National Interest, США по всему миру развернули не более 14 ЗРК Patriot. Хотя у других стран НАТО, например у Германии, Греции и Польши, тоже есть эти системы, они вряд ли захотят ими жертвовать ради Киева и подвергнуть риску собственную национальную безопасность. К тому же после приостановки США поставок оружия Украине в Берлине засомневались, что Вашингтон поддержит предложение немецких властей, отмечает Bild.