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Bild: Мерц добивается тайной оружейной сделки с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается найти способы поставок оружия для Украины. В частности, он хочет заключить тайную сделку с США, благодаря которой Киев смог бы укрепить свою системы противовоздушной обороны, пишет Bild со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Берлин хочет подписать с Вашингтоном конфиденциальное соглашение о поставках Киеву ряда вооружений. Как утверждает Bild, несколько недель назад Германия направила министру обороны США Питу Хегсету запрос и сейчас ждет официального согласия Белого дома на поставки. Речь, по данным издания, может идти о покупке Берлином и передаче Киеву двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку в Германии считают, что наиболее серьезные проблемы на Украине возникли с системой ПВО.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО в Гааге Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа семь ЗРК Patriot. Трамп ответил на это следующее: «Они (Украина) хотят получить Patriot. Мы посмотрим, сможем ли мы им выделить некоторое количество. Вообще, Patriot не так-то просто получить. Нам они самим нужны. Мы поставляли их Израилю. И они оказались очень эффективны».

По данным The National Interest, США по всему миру развернули не более 14 ЗРК Patriot. Хотя у других стран НАТО, например у Германии, Греции и Польши, тоже есть эти системы, они вряд ли захотят ими жертвовать ради Киева и подвергнуть риску собственную национальную безопасность. К тому же после приостановки США поставок оружия Украине в Берлине засомневались, что Вашингтон поддержит предложение немецких властей, отмечает Bild.

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