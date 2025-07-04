Кремль отреагировал на недовольство Трампа после разговора с Путиным

Так он прокомментировал слова Трампа, который заявил, что остался недоволен прошедшим разговором с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.
«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал Песков.
Прошедший накануне, 3 июля, телефонный разговор российского и американского президентов стал уже шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. Беседа продолжалась почти час. Трамп, как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.