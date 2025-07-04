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Кремль отреагировал на недовольство Трампа после разговора с Путиным

Российская сторона внимательно относится ко всем заявлениям американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

Так он прокомментировал слова Трампа, который заявил, что остался недоволен прошедшим разговором с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал Песков.

Прошедший накануне, 3 июля, телефонный разговор российского и американского президентов стал уже шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. Беседа продолжалась почти час. Трамп, как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

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