В Красноярск с рабочим визитом прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

«Проект “Профессионалитет” дал нам уникальный опыт. Шесть кластеров по ключевым секторам экономики мы сформировали. И в прошлом году по итогам встреч с молодыми ребятами, учащимися в колледже, с нашими предпринимателями приняли решение и создали краевой проект “Профессионалитет для всех”. С этого года абсолютно все краевые учреждения среднего профобразования включились в работу по этой модели», — отметил глава региона.