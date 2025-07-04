В Красноярск с рабочим визитом прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл в Красноярск с рабочим визитом и встретился с губернатором Михаилом Котюковым. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Стороны обсудили развитие науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма в регионе. Дмитрий Чернышенко отметил динамичное развитие научного потенциала Красноярского края и активную работу Михаила Котюкова как главы комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство».
Он также отметил, что в субъекте уделяется большое внимание созданию образовательной инфраструктуры.
«За последние годы в Красноярском крае введено более 20 тыс. новых мест в школах и детских садах. В рамках федерального проекта “Профессионалитет” в субъекте создано 6 кластеров по ключевым отраслям экономики. Красноярский край — в тройке лидеров по объему их софинансирования. В регионе также успешно готовят инженерные кадры: более 40% студентов региональных вузов осваивают востребованные специальности», — подчеркнул заместитель председателя правительства России.
Михаил Котюков сообщил, что с учетом национальной цели по техлидерству регион мотивирует школьников изучать инженерные и естественные науки. В учреждениях среднего профессионального и высшего образования создается база для подготовки кадров, востребованных в промышленных и высокотехнологичных отраслях экономики.
«Проект “Профессионалитет” дал нам уникальный опыт. Шесть кластеров по ключевым секторам экономики мы сформировали. И в прошлом году по итогам встреч с молодыми ребятами, учащимися в колледже, с нашими предпринимателями приняли решение и создали краевой проект “Профессионалитет для всех”. С этого года абсолютно все краевые учреждения среднего профобразования включились в работу по этой модели», — отметил глава региона.
Стороны также обсудили молодежную политику региона. Красноярский край регулярно побеждает в конкурсе «Регион для молодых», что позволяет модернизировать молодежные центры. Михаил Котюков напомнил, что сейчас всероссийский образовательный форум ТИМ «Бирюса» проводит смену по финансовому просвещению, участники которой — молодые люди со всей страны — делятся опытом и разрабатывают проекты в финансовой сфере.
Дмитрий Чернышенко отметил потенциал субъекта для развития туризма. В Красноярском крае турпоток в этом году, по прогнозам, вырастет почти на 13%. Регион активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Выделенные средства идут на создание инфраструктуры и повышение туристической привлекательности края.
В спортивной отрасли Красноярский край также демонстрирует хорошие результаты. По итогам 2024 года показатель занимающихся спортом превысил плановый уровень, достигнув 57%. Здесь развивается комплекс ГТО, а спортивными сооружениями обеспечено более 63% населения, что также выше плана.