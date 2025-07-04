Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 4 июля: главное

Очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена.