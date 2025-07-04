Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 4 июля: главное

РФ ждет согласования сроков третьего раунда переговоров с Киевом.
Россия продолжает СВО, пока не представляется возможным добиться целей дипломатическим способом.
РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
Встреча Путина и Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.
Очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена.
Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Афганистана, но на различных уровнях диалог будет налаживаться.
Конкретные сроки послания президента Федеральному собранию РФ пока не определены.
Президент определяет дату оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее.
Кремль своевременно проинформирует о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования дня ВМФ.
4 июля Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
6 июля Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, также в этот день запланированы и другие мероприятия.