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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 4 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

РФ ждет согласования сроков третьего раунда переговоров с Киевом.

Россия продолжает СВО, пока не представляется возможным добиться целей дипломатическим способом.

РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.

Встреча Путина и Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.

Очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Афганистана, но на различных уровнях диалог будет налаживаться.

Конкретные сроки послания президента Федеральному собранию РФ пока не определены.

Президент определяет дату оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль своевременно проинформирует о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования дня ВМФ.

4 июля Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

6 июля Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, также в этот день запланированы и другие мероприятия.

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