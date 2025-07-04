Президент опубликовал заявление по случаю Дня домбры

«Домбра — душа и достояние нашего народа. “Настоящий казах — не сам казах, настоящий казах — домбра”. Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству — фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает. Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов — “Қазақстанның Еңбек Ері”, Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова — “Қазақстанның халық әртісі”. Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру», — написал президент 4 июля.