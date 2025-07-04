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Алексей Текслер открыл «Расулевские чтения» в Троицке

«Расулевские чтения» в Челябинской области посвятили единству конфессий во время СВО.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Троицке Челябинской области прошла Международная Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Открыл пленарное заседание губернатор Алексей Текслер. В этом году темой стало «Единство традиционных конфессий в защите Отечества и борьбе с нацизмом».

— Вы знаете, у нас наши имамы, православные священники активно помогают нашим бойцам в зоне специальной военной операции, — отметил Алексей Текслер. — Медресе Расулия, который вот уже 6 лет работает в Троицке, сегодняшние студенты и выпускники тоже пошли на фронт. Мы сегодня награждали маму студента медресе, который погиб, отдав свою жизнь за Родину. И я хотел бы это особо отметить, что медресе дает не только определенное образование духовное, но и работает в патриотическом плане.

В этом году участие в «Расулевских чтениях» приняли более 900 представителей органов власти, ученых, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций.