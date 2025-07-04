Алексей Текслер открыл «Расулевские чтения» в Троицке

— Вы знаете, у нас наши имамы, православные священники активно помогают нашим бойцам в зоне специальной военной операции, — отметил Алексей Текслер. — Медресе Расулия, который вот уже 6 лет работает в Троицке, сегодняшние студенты и выпускники тоже пошли на фронт. Мы сегодня награждали маму студента медресе, который погиб, отдав свою жизнь за Родину. И я хотел бы это особо отметить, что медресе дает не только определенное образование духовное, но и работает в патриотическом плане.