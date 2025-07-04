Условия пребывания граждан ЕС в Молдове могут упростить

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о свободном передвижении и проживании на территории Республики Молдова граждан ЕС и членов их семей.
Так, граждане ЕС получат четкие и упрощенные условия въезда и пребывания в Молдове, отметили в законодательном форуме. Документ предусматривает права членов семей граждан ЕС, включая супругов, детей, которые смогут жить, учиться и работать в Молдове.
«Они будут иметь свободный доступ к рынку труда, образованию и медицинским услугам, пользуясь теми же условиями, что и граждане Республики Молдова», — отметили в парламенте.
Регистрация соответствующих лиц будет осуществляться Генеральной инспекцией по миграции. Граждане ЕС будут иметь право проживать на территории Республики Молдова в течение периода, превышающего 90 календарных дней, если они не представляют угрозы национальной безопасности, общественному порядку и здоровью. Для того, чтобы воспользоваться правом проживания в течение периода, превышающего 90 дней, им необходимо будет получить вид на жительство, процедура которого будет простой, быстрой и прозрачной. Вид на жительство будет выдаваться в течение трех рабочих дней и будет действителен в течение 5 лет.
Проект также предусматривает сохранение права на проживание членов семьи, а также условия права на постоянное проживание на территории Республики Молдова после законного и непрерывного пребывания в течение не менее 5 лет. В то же время он предусматривает ситуации, в которых лицам может быть запрещен въезд в страну и выезд из страны в обоснованных случаях, связанных с безопасностью, общественным порядком или здоровьем.
Разработку проекта ведет Министерством внутренних дел совместно с Министерством труда и социальной защиты. Законодательная инициатива будет рассмотрена парламентом во втором чтении.