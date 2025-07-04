Условия пребывания граждан ЕС в Молдове могут упростить

Регистрация соответствующих лиц будет осуществляться Генеральной инспекцией по миграции. Граждане ЕС будут иметь право проживать на территории Республики Молдова в течение периода, превышающего 90 календарных дней, если они не представляют угрозы национальной безопасности, общественному порядку и здоровью. Для того, чтобы воспользоваться правом проживания в течение периода, превышающего 90 дней, им необходимо будет получить вид на жительство, процедура которого будет простой, быстрой и прозрачной. Вид на жительство будет выдаваться в течение трех рабочих дней и будет действителен в течение 5 лет.