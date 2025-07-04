Александр Плескач подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья

Александр Плескач подал в Избирательную комиссию региона документы для участия в выборах губернатора Иркутской области сегодня, 4 июля. Кандидат идет в порядке самовыдвижения. Рабочая группа приняла его документы и выдала кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Избирком региона.
Кандидату-самовыдвиженцу потребуется пройти «муниципальный фильтр» (получить 239 подписей депутатов дум и глав муниципалитетов), а также собрать 9 123 подписи избирателей Иркутской области.
Напомним, официальный старт избирательной кампании был дан 14 июня после публикации постановления Заксобрания. Процедура выдвижения кандидатов началась 15 июня, и первым о своем участии заявил действующий губернатор Игорь Кобзев. Выдвижение главы региона единогласно было поддержано ИРО «Единой России» в ходе XXX партийной конференции, которая состоялась 17 июня.
Также документы предоставил Сергей Левченко, выдвинутый КПРФ. Кроме того, участвовать в выборах планирует самовыдвиженец Сергей Гагаркин. 28 июня партия ЛДПР определилась с кандидатом для участия в выборах губернатора Иркутской области. За пост главы региона поборется Виктор Галицков. Кандидатом от партии «Справедливая Россия — За правду» стала руководитель фракции в ЗС региона Лариса Егорова.
Добавим, что период выдвижения кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершился сегодня, 4 июля, в 18.00. Документы на регистрацию должны быть представлены в избирком с 20 по 30 июля. Окончательный список кандидатов, чьи фамилии будут в бюллетене, станет известен в августе.