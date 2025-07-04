Песков об отмене парада в Петербурге: Кремль сообщит, какие мероприятия пройдут на День ВМФ

Об отмене парада на День ВМФ в Петербурге стало известно накануне. Как рассказывала «Фонтанка», подготовка к мероприятию остановлена, военные корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд, отменена и авиационная часть. В планах остаются возложение венков и концерт на Дворцовой площади.