Песков об отмене парада в Петербурге: Кремль сообщит, какие мероприятия пройдут на День ВМФ

«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).
Об отмене парада на День ВМФ в Петербурге стало известно накануне. Как рассказывала «Фонтанка», подготовка к мероприятию остановлена, военные корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд, отменена и авиационная часть. В планах остаются возложение венков и концерт на Дворцовой площади.
Решение об отмене парада связано с мерами безопасности, рассказали нам несколько источников.