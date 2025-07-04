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Песков об отмене парада в Петербурге: Кремль сообщит, какие мероприятия пройдут на День ВМФ

В Кремле проинформируют о графике Владимира Путина и о мероприятиях на День ВМФ в свое время. Так 4 июля прокомментировал информацию об отмене Главного военно-морского парада в Петербурге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Об отмене парада на День ВМФ в Петербурге стало известно накануне. Как рассказывала «Фонтанка», подготовка к мероприятию остановлена, военные корабли не выйдут ни в Неву, ни на Кронштадтский рейд, отменена и авиационная часть. В планах остаются возложение венков и концерт на Дворцовой площади.

Решение об отмене парада связано с мерами безопасности, рассказали нам несколько источников.

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