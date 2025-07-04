Губернатор Травников проконтролировал благоустройство парка «Вешняки»

«Радует комплексный подход к развитию этой территории. Процесс занял несколько лет, но результат впечатляет — в центре города появилось масштабное и многофункциональное пространство, привлекающее как местных жителей, так и туристов. Еще несколько лет назад здесь был заброшенный овраг, и сложно было представить, что он превратится в такое красивое и ухоженное место», — поделился впечатлениями Андрей Травников.