Губернатор Травников проконтролировал благоустройство парка «Вешняки»

Руководитель Сузунского района Вячеслав Горшков представил губернатору отчёт о ходе выполнения работ.
В Сузуне продолжается преображение парковой зоны «Вешняки». Часть запланированных мероприятий была реализована в прошлом году благодаря участию в госпрограмме, направленной на создание комфортных условий в городах.
«Радует комплексный подход к развитию этой территории. Процесс занял несколько лет, но результат впечатляет — в центре города появилось масштабное и многофункциональное пространство, привлекающее как местных жителей, так и туристов. Еще несколько лет назад здесь был заброшенный овраг, и сложно было представить, что он превратится в такое красивое и ухоженное место», — поделился впечатлениями Андрей Травников.
Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания, отметил благоустройство парка в Сузуне как пример успешной реализации депутатских инициатив в регионе.
В планах на 2025 год — создание газонов, обустройство смотровой площадки с видом на водопад, создание прогулочной зоны, установка качелей и беседок, а также монтаж системы освещения и видеонаблюдения.
Проект парка «Вешняки» предусматривает разделение территории на две зоны, расположенные по берегам реки Нижний Сузун. В первой зоне уже созданы пешеходные дорожки, установлены два моста, малые архитектурные формы и смотровая площадка. Вторая зона будет ориентирована на активный отдых.
Название «Вешняки» было выбрано жителями Сузуна в ходе онлайн-голосования, организованного в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в 2022 году.
Парк «Вешняки» находится на месте гидротехнического сооружения XVIII века, расположенного между двумя вешняными прорезами, созданными для отвода излишков воды из пруда Сузунского медеплавильного завода. Ранее на этом месте находились склады и пилорама. В советское время здесь была создана липовая аллея в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне.