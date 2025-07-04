«Эта девушка резко нападала на меня каждый раз, когда я высказывала свою позицию относительно румынского языка, о Никите Стэнеску, Михае Эминеску, судьбе моего народа, — пишет Немеренко. — Они, полные ненависти, постоянно издевались, унижали, оскорбляли нас, увозили наши семьи в Сибирь, выметали хлеб с чердака, и тысячи и тысячи детей умирали от голода, допрашивали в подвалах, без колебаний стреляли в затылок, топтали наши национальные чувства и ценности, память наших предков, нашу историю и все, что нам дорого. Просто потому, что мы любим свой язык, свою страну, землю, на которой мы родились, и хотим жить в мире. Они пришли, вторглись и забыли уйти. Она до сих пор не поняла, что Румыния — моя страна и что только она и ее друзья со звездами вмешиваются в дела других стран — с танками, пушками и грязной политикой».