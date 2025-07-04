Министр здравоохранения Молдовы Немеренко о русскоязычных пациентах: «Они пришли к нам домой, вторглись и забыли уйти»

КП уже рассказывала как преподавателя английского языка педуниверситета Жанну Греку на улице избила неадекватная женщина, после чего пострадавшей с переломом руки пришлось пять часов ждать ортопеда в БСМП и заплатить почти 5 тысяч лей в частной клинике, а судмедэксперты отказывались говорить с ней на русском языке. Какова реакция профильного министерства?
Минздрав не отреагировал на вопиющее ЧП с избиением педагога.
Жанна Николаевна сообщила нам, что по ее заявлению полиция расследование еще не начала, так как ожидала акта из центра судебной экспертизы. Именно там избитой женщине порекомендовали «повысить уровень культуры»: объяснить на государственном языке как именно болит коленная чашечка.
Пострадавшая на больничном. В отделении травматологии № 1 на улице Петру Рареш, 30 установили еще и перелом ребра. «Мне больно дышать даже лежа, — рассказала Греку. — Все побито: руки, ноги. Синяки бледнеют, но боль остается. Многие звонят, даже на государственном языке выражают сочувствие и предлагают помощь. Гипс снимут 7 июля. Официального ответа на мое заявление пока нет, хотя в полиции обещали. Они обещали также указать, какие меры применены к нападавшей. Я не хочу от нее компенсации — хочу знать, что такие люди изолированы и не представляют угрозы».
Минздрав не отреагировал на вопиющее ЧП. Зато министерство и правительство на своих страницах в Facebook рапортуют об успехах в здравоохранении. Правительство пригласило поделиться своими историями: «Нам важно услышать голос каждого». И люди откликнулись собралась почти тысяча комментариев. Минздрав готов их проанализировать? Или будет молчать, как молчит по поводу инцидента с Жанной Греку?
Нижеприведенные комментарии публикуются на языке оригинала.
«В поликлиниках пусто, но записи нет на месяц вперед».
ProfiraVinderau-Botoc: «Все даже хуже стало. Записи нет на месяц вперед! А в поликлиниках пусто, людей нет, но и принимать не будут!».
Larisa Ungureanu: «Записаться и тупо ждать приема, а за это время появляются другие боли… Лечение затягивается. Раньше было лучше — сразу идешь к врачу. А сейчас система — против человека».
Maria Stoicev: «Невозможно записаться к врачу — или не работает программа, или глючат компьютеры. Врачи нервничают, пациенты недовольны, а министерство хвастается успехами».
«Зачем нас заставляют покупать страховку?».
Svetlana Evgenievna: «Оплачиваю полис больше 15 лет, операцию сделала платно, УЗИ, томографию и анализы — платно: нет талона на анализы, нет места на УЗИ, запись через три месяца. В поликлинике врачи больше пишут, чем лечат. У них протоколы».
Зинаида Бодю: «Семейный врач сказала, что не может дать направление на КТ, потому что НКМС заставляет ее вернуть стоимость этого аппарата. Зачем тогда заставляют нас покупать страховку? Мне пришлось сделать это в частной клинике».
Сергей Вишняков: «В Молдове нужно было сделать МРТ позвоночного отдела. Так как у меня не было полиса, сказали пройти платно. Цена — 1150 лей, заплатил. Когда был в Москве, записался на МРТ, подождал две недели, и сделали бесплатно. Вывод: чужая страна делает больше для меня, чем та, в которой я родился».
«Раньше некомпетентный врач попадался редко, а теперь хорошего специалиста передают из рук в руки».
Елена Носач: "Ежемесячно с меня удерживают на страховую медицину 2100 лей. Я бюджетник. За год набегает гораздо больше стоимости полиса. Почему? При этом попасть к специалисту невозможно, приходится идти в платную клинику. Больницы переполнены, многие в ужасном состоянии, сестры, санитарки — законченные хамки.
Многие врачи не говорят по-русски, некоторые сознательно не хотят. Им кажется, что так они ставят русскоязычных больных на место. На самом деле унижают в первую очередь себя. Клятва Гиппократа подразумевает помощь любому нуждающемуся.
Квалификация и профессионализм врачей тоже оставляют желать лучшего. Если раньше некомпетентный врач попадался редко, то теперь наоборот: хорошего специалиста буквально передают из рук в руки знакомые и друзья. Систему убивают, практически убили. Впрочем, как и все у нас в стране: времурь бунь…".
«В Молдове есть министр здравоохранения?».
Grigorii Jeleascov: "А вообще в Молдове есть министр здравоохранения? Если есть, то чем занимается? Министр в курсе, что, например, в Кагуле нет пульмонолога? Если попала вода в легкие — тебя посылают или в Кишинев, или на кладбище, или на хер.
Оперативно — в платной клинике. По полису -кладбище. Кто не в курсе: переночевать, например, в «Медпарке» без лечения — 3500 лей. А-у, проснись, министр".
Светлая Душа: «У свекра случился инсульт, пройдена реанимация и интенсивная терапия, следующий шаг реабилитация, которая должна наступить практически сразу, но, увы, надо стать в очередь на несколько месяцев — и это время можно считать упущенным безвозвратно! Г-жа Немеренко, какие ваши действия?».
«Одна из причин отъезда из страны — отсутствие лекарств».
Галина Трофимова: «Где сальбутамол?! Ни в одной аптеке нет! Привезли мне из Турции. Как другие выкручиваются?».
Yaroslava Zolotko: «Когда появятся препараты для больных эпилепсией на основе этосуксимида, заронтина, петинимида? В Молдове не только не дают их бесплатно, но и в аптеках не купишь. В ЕС есть, в России — тоже. Одна из причин отъезда из РМ — нет лекарств».
Татьяна Морару: «“Твое мнение, важно для нас”… Не смешите. На наше мнение всем наплевать!».
Миша Тихолаз: «Наши люди упорно ползут на кладбище, отбиваясь от людей в белом! Бессмертный Жванецкий».
Немеренко: «Они пришли, вторглись и забыли уйти».
Все комментарии не бровь, а в глаз, и почему-то подавляющее большинство — на «языке оккупантов». Видимо, слаб государственный язык для выражения ненависти народа к министру, которая скорбит по прошлому вместо того, чтобы работать, а в соцсети публикует фотографии цветочков с сообщениями о том, как хороша жизнь.
Один коммент в поддержку министра мы, впрочем, нашли. Или это издевка?
Irina Rotari: «Bravo Min.SAN pentru eforturile depuse, tehnica med. procurata, reparatiile din spitale…».
О том, как Немеренко реагирует на критику, можно судить по ее ответу Елене Пахомовой. Журналист упрекнула министра в том, что та советует пациентам, как голосовать, делясь при этом размышлениями о румынском гражданстве своих предков. И вот что министр ответила — явно не от большого ума.
«Эта девушка резко нападала на меня каждый раз, когда я высказывала свою позицию относительно румынского языка, о Никите Стэнеску, Михае Эминеску, судьбе моего народа, — пишет Немеренко. — Они, полные ненависти, постоянно издевались, унижали, оскорбляли нас, увозили наши семьи в Сибирь, выметали хлеб с чердака, и тысячи и тысячи детей умирали от голода, допрашивали в подвалах, без колебаний стреляли в затылок, топтали наши национальные чувства и ценности, память наших предков, нашу историю и все, что нам дорого. Просто потому, что мы любим свой язык, свою страну, землю, на которой мы родились, и хотим жить в мире. Они пришли, вторглись и забыли уйти. Она до сих пор не поняла, что Румыния — моя страна и что только она и ее друзья со звездами вмешиваются в дела других стран — с танками, пушками и грязной политикой».
Вы еще не поняли, кого имеет в виду министр, говоря о «своем народе» и «своей стране»? Если вы читаете эти строки — то явно не вас и не наше с вами государство.
Источник: evedomosti.md.
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