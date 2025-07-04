Свердловский фермер пожаловался Паслеру на упадок садоводства

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Шкляр обратился к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с призывом обратить внимание на развитие садоводства. Он пожаловался, что чиновники из минАПК годами искажают информацию о состоянии отрасли, данные уходят в Свердловскстат и реальную картину никто не видит.
Михаил Шкляр отмечает, что финансовые вливания из бюджета получают далеко не все направления сельского хозяйства в Свердловской области. "Очевидно, что из всего списка продуктов, необходимых человеку для здоровой жизни, область сосредоточилась лишь на трех: это молоко, яйцо и картофель. По остальным позициям производство ничтожно мало.
А если не принимать во внимание цифры из столбца «произведено населением», а принимать их всерьез, зная метод расчета, нельзя, то самообеспечение области продовольствием окажется на очень низком уровне", — сетует фермер.
Изменить картину в лучшую сторону вполне реально: еще в начале 90-х годов в регионе было 1000 га земель для выращивания ягод. С нынешними сортами растений и техникой мощность можно даже нарастить. При этом, отмечает Михаил Шкляр, область тратит миллиарды рублей за закуп овощей и фруктов в других странах. Этого можно было бы избежать, если выращивать собственную плодоовощную продукцию.
Фермер пробовал жаловаться в профильное министерство, но получал лишь отписки. Обращения к экс-губернатору Евгению Куйвашеву предсказуемо спускали вниз, тому же сотруднику, годами состоявшему в переписке со Шкляром.
«Ответы не содержали никаких сведений, подтверждающих компетенцию и конструктивное видение по данному вопросу у этого сотрудника. Никакого обсуждения достойного величины проблемы не было. Стиль и направление работы министерства АПК СО остался прежним», — говорит Михаил Шкляр.
Для развития садоводства он предложил использовать собственное хозяйство как базу. Ранее мы писали, что, по данным Свердловскстата, оборот сельскохозяйственных предприятий в регионе снизился на 40% по отношению к первой половине 2024 года.