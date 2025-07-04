Свердловский фермер пожаловался Паслеру на упадок садоводства

Изменить картину в лучшую сторону вполне реально: еще в начале 90-х годов в регионе было 1000 га земель для выращивания ягод. С нынешними сортами растений и техникой мощность можно даже нарастить. При этом, отмечает Михаил Шкляр, область тратит миллиарды рублей за закуп овощей и фруктов в других странах. Этого можно было бы избежать, если выращивать собственную плодоовощную продукцию.