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СМИ: премьер-министр Британии Стармер вскоре может уйти в отставку

В Великобритании готовятся к тому, что Кир Стармер может быть отправлен в отставку, если лейбористы на майских выборах в 2026 году не добьются высоких результатов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Два высокопоставленных члена парламента от Лейбористской партии рассказали Sky News, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если результаты работы правительства останутся такими же неэффективными и лейбористы «провалят» майские выборы.

Однопартийцы уже «поставили Стармера в известность» и предупредили его, что, если лейбористы плохо выступят на майских выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это будет означать конец его пребывания на Даунинг-стрит.

По словам одного из собеседников, «уровень недовольства и отчаяния в некоторых кругах Лейбористской партии настолько высок, что в первую годовщину (премьерства Стармера) министры в правительстве заговорили о его отставке через несколько месяцев», отмечает Sky News.

Как пишет Politico, в Британии резко раскритиковали действия правительства по принятию «непродуманного» законопроекта о социальном обеспечении, заявив, что правительство допустило «двойную ошибку» и «поставило на карту доверие к себе».

Скандал вокруг законопроекта о социальном обеспечении стал «поворотным моментом» для премьер-министра и мнение избирателей на следующих выборах будет «безжалостным», утверждает Politico.

По данным Sky News, в Уэльсе набирает популярность правоцентристская партия Reform UK, а в Лондоне отобрать голоса у лейбористов могут левые и «Зеленые». Лидера Reform UK Найджела Фараджа, согласно Politico, уже сочли «самым значительным политиком (Британии) за последние 20 лет». «С точки зрения проведения агрессивной политики, выражения недовольства по поводу иммиграции, национального суверенитета, Фарадж находится на правильном пути, несмотря на его взгляды на экономику и конфликт на Украине», — считает Морис Гласман, влиятельный член Лейбористской партии. «На следующих выборах нас ждет противостояние лейбористы против Reform UK», — добавил он.

В СМИ шутят, что над Стармером уже нависло «проклятие Зеленского». Это предположение, согласно которому, политика, пожавшего руку Владимиру Зеленскому, ждет потеря влияния, отставка или даже смерть. Жертвами «проклятия Зеленского» уже якобы стали британцы Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, японец Синдзо Абэ, южнокореец Юн Сок Ёль, папа римский Франциск и другие.

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