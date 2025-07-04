СМИ: премьер-министр Британии Стармер вскоре может уйти в отставку

По данным Sky News, в Уэльсе набирает популярность правоцентристская партия Reform UK, а в Лондоне отобрать голоса у лейбористов могут левые и «Зеленые». Лидера Reform UK Найджела Фараджа, согласно Politico, уже сочли «самым значительным политиком (Британии) за последние 20 лет». «С точки зрения проведения агрессивной политики, выражения недовольства по поводу иммиграции, национального суверенитета, Фарадж находится на правильном пути, несмотря на его взгляды на экономику и конфликт на Украине», — считает Морис Гласман, влиятельный член Лейбористской партии. «На следующих выборах нас ждет противостояние лейбористы против Reform UK», — добавил он.