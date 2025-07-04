На Украине провели обыски у экс-министра обороны

Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки составляла 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения «распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение». Тогдашний министр обороны Алексей Резников объяснял завышенные цены на продукты питания «технической ошибкой», заявив, что «аномальная цена» в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку.