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На Украине провели обыски у экс-министра обороны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего украинского министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, сообщает в пятницу местное издание «Зеркало недели».

Источник: © РИА Новости

«НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Уточняется, что Резникова заранее об обыске не предупреждали. У него был изъят телефон и ряд значимых документов.

Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки составляла 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения «распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение». Тогдашний министр обороны Алексей Резников объяснял завышенные цены на продукты питания «технической ошибкой», заявив, что «аномальная цена» в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку.

Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны в сентябре 2023 года.