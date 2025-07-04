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В ЕК ответили на вопрос о возможности принять Маска в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Еврокомиссии на вопрос о том, готовы ли в ЕС принять Илона Маска в случае депортации из США, заявили, что приветствуют всех талантливых людей.

Источник: Reuters

«Программа “Выбирайте Европу” — это программа, которая направлена именно на привлечение талантов, студентов, всех тех, кто хочет развивать свои навыки. Не мне решать, является эта талантливая персона претендентом на участие в нашей программе “Выбирайте Европу”, но, как уже было сказано, мы действительно стремимся привлечь лучшие таланты в мире с помощью программы», — сказала она на вопрос о том, может ли Маск воспользоваться этой европейской программой в случае отъезда из США, если ему «понадобится убежище».

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможную депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР, а также повторил свою мысль о возможном расследовании департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) в отношении бизнесмена.

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