Мирзиеев назвал военные действия против Ирана угрозой для Ближнего Востока

БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Военные действия против Ирана создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона Ближнего Востока и возникновения очага масштабной экологической катастрофы, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«Военные действия против Исламской Республики Иран, являющейся членом нашей организации (ОЭС, Организация экономического сотрудничества — ред.), создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона и возникновения очага масштабной экологической катастрофы», — сказал Мирзиёев, выступая на 17-м саммите ОЭС в азербайджанском Ханкенди.
Мирзиёев сообщил, что Узбекистан поддерживает достигнутое между Ираном и Израилем соглашение о прекращении огня и расценивает это решение как важный шаг к смягчению напряженности в регионе и восстановлению безопасности.
«Убежден, что оно создаст прочную основу для разрешения всех проблем посредством дипломатии и конструктивных переговоров», — отметил президент Узбекистана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) была образована в 1985 году, и является правопреемницей Организации регионального сотрудничества и развития, основанной в 1964 году Ираном, Пакистаном и Турцией. В начале 1990-х к организации присоединились еще семь государств: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.