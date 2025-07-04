Цеков объяснил причину разработки нового гимна Крыма

Первый заместитель председатель Госсовета Крыма Сергей Цеков объяснил причину разработки нового гимна республики. Об этом пишет «Крымская газета».
«Нынешний гимн — это гимн Крыма в составе Украины. И его слова — это слова гимна в составе Украины», — отметил Цеков.
Сейчас, как подчеркнул первый зампред Госсовета, реалии другие, поскольку Крым является частью России. По его словам, существующий гимн не вызывает патриотических чувств.
«Надо отобразить нашу кровную связь с Россией. Надо отобразить события 2014 года, они ключевые в нашей жизни», — добавил Цеков.
Поэтому крымское руководство решило, что республике необходим новый гимн. Цеков напомнил, что в конкурсе победил проект поэта Ильи Резника и экс-сенатора Ольги Ковитиди.
«Мы решили взять этот вариант за основу и над ним еще поработать», — отметил первый зампред парламента.