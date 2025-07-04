Кандидатов на пост Раиса РТ уже четверо: как идет избирательная кампания в Татарстане

«Решение ЦИК еще не принято, но обязательно будет принято в ближайшее время — будут работать камеры видеонаблюдения на 44 участках с КОИБами, во всех 65 территориальных избирательных комиссиях. На всех избирательных участках будут приборы видеофиксации, чтобы вести контроль на участках. Будет тотальный видеоконтроль на участках!» — отметил председатель ЦИК РТ.