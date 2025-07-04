Депутат Рады заявила о нежелании США видеть Ермака

«Я хотела бы обратить внимание на то, что у нас переговорщик Ермак, который ни по должности, ни по компетенции не способен и не полномочен вести переговоры. Его в Америке ни видеть, ни знать не хотят с 2020 года», — заявила нардеп.
По ее словам, претензии к Ермаку есть и у республиканцев и у демократов, а у Украины нет «адекватных представителей» для переговоров с США, поскольку в Вашингтон отправляются только представители правящей фракции партии «Слуга народа».
Ранее издание Politico сообщило, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Его упрекают в том, что он слишком требователен и груб по отношению к американским чиновникам. Источники издания отмечают его неумение разбираться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента.